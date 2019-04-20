В 2018 году товарооборот Узбекистана и Южной Кореи составил $2,1 млрд

Ташкент, , 17:19 — REGNUM За последний год объем товарооборота между Узбекистаном и Южной Кореей превысил 2,1 миллиарда долларов, говорится в сообщении МИД Узбекистана.

В Узбекистане осуществляют деятельность 660 предприятий с участием южнокорейских инвесторов, включая 354 предприятия со стопроцентным иностранным капиталом, что свидетельствует о динамичном развитии торгово-инвестиционного сотрудничества между деловыми кругами двух стран.

«В Узбекистане зарегистрировано 75 южнокорейских компаний. В 2018 году в городе Инчеон открылся Узбекско-корейский торговый дом. Он играет важную роль в поставке соответствующей мировым стандартам продукции Узбекистана на рынки Южной Кореи», говорится в сообшении.

Узбекистан заинтересован в расширении сотрудничества в энергетической, нефтегазовой, химической, горной, транспортной и логистической сферах, реализации перспективных проектов в области машиностроения, электротехники, текстильной и пищевой промышленности, развития инфраструктуры.

Узбекистан и Южная Корея сегодня поддерживают плодотворное сотрудничество в сферах информационных технологий, цифровой медицины, образования и культуры. В систему дошкольного образования нашей страны широко внедряется опыт Южной Кореи.

«Корейская диаспора из числа 180 тысяч граждан, проживающих в Узбекистане, превратилась в неотъемлемую часть нашего многонационального общества. В нашей стране действуют Ассоциация корейских культурных центров, а в областях — ее подразделения. Ассоциацией ведется активная работа по сохранению и развитию в стране и за рубежом корейского языка, культуры, обычаев и традиций», отмечает МИД Узбекистана.

В 2017 году в столичном саду «Дружба» открылся памятник, посвященный 80-летию массового переселения этнических корейцев в Узбекистан. Одна из центральных улиц Ташкента получила название Сеульская. В целях сохранения и развития духовно-культурного наследия корейского народа правительством Республики Корея в городе Ташкенте введен в эксплуатацию Дом корейской культуры и искусства. Отечественными высшими учебными заведениями установлено сотрудничество с более 45 научно-исследовательскими заведениями Южной Кореи. В Ташкенте действуют филиалы четырех корейских университетов.

По итогам нынешнего визита президента Мун Чжэ Ина в Узбекистан, между правительствами и министерствами подписаны документы касательно поощрения и взаимной защиты инвестиций, заключения соглашения о свободной торговле, исследования космоса в мирных целях, сотрудничества в области науки, технологий и инноваций, создания узбекско-корейского центра сотрудничества в сфере здравоохранения.

Также, подписан ряд двусторонних документов в сферах дошкольного образования, трудовых отношений и занятости, юстиции, сельского хозяйства, развития рынка капитала, малого и среднего бизнеса, карантина растений, а также между торгово-промышленными палатами двух стран.

Президенты Шавкат Мирзиёев и Мун Чжэ Ин приняли участие в узбекско-южнокорейском бизнес-форуме.

В форуме приняли участие руководители экономических и финансовых структур, ведущих компаний двух стран, в том числе более 350 представителей 150 компаний и организаций Южной Кореи.

Отмечается, что объем привлеченных в экономику Узбекистана южнокорейских инвестиций превысил 7 миллиардов долларов.

На бизнес-форуме обсуждены вопросы расширения инвестиционного сотрудничества между компаниями и организациями двух стран, разработки и реализации новых проектов, поставки товаров и сферы услуг.

«Достигнуты важные договоренности и подписаны соглашения на сумму более 12 миллиардов долларов. Они охватывают такие сферы и отрасли, как энергетика, нефтегазовая, химическая, горная, машиностроительная, электротехническая, текстильная и легкая промышленность, транспорт и логистика, инфраструктура, ИКТ, цифровая медицина», отмечается в сообщении.

МИД особо отмечает соглашения о передаче экономической зоны «Ангрен» в управление свободной экономической зоны «Инчхон», по налаживанию производства востребованных лекарственных средств в промышленной зоне «Бустонлик-фарм».

Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Южной Кореи Мун Чжэ Ин накануне вечером вместе с супругами приняли участие в концерте мастеров искусств двух стран.

Дипломатические отношения между двумя странами установлены в 1992 года, с тех пор принято свыше 170 двусторонних межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов