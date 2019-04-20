Депутат Тюменской облдумы получает в месяц 2,8 тыс. рублей

Тюмень, , 14:43 — REGNUM В Тюменской областной думе депутат Алексей Аносов задекларировал в 2018 году 34,4 тыс. рублей доходов. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов за 2018 год опубликованы на сайте регионального парламента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Беспартийный депутат Алексей Аносов живёт на 2,86 тыс. рублей в месяц. В его собственности имеется лишь земельный участок в пять соток. Отметим, что в 2017 году его доход составлял 114,7 тыс. рублей. При этом его супруга получила за 2018 год 7 658 846 рублей.

Чуть «богаче» Аносова по итогам 2018 года стал депутат из фракции КПРФ Юрий Юхневич, который задекларировал 207,8 тыс. рублей. В 2017 году его доход был 1,2 млн рублей. Квартиру в 55 кв. м Юрий Юхневич как собственник делит с двумя несовершеннолетними детьми. В собственности парламентария два отечественных автомобиля: ВАЗ — 20 074 и ВАЗ — 20 053. Супруга Юрия Юхневича задекларировала за 2018 год 138 866 рублей и 1/3 квартиры площадью 51 кв. м.

В тройку самых скромных по доходам депутатов Тюменской областной думы вошёл член фракции партии «Единая Россия» Вячеслав Танкеев, признанный в августе 2018 года банкротом. За год он задекларировал 1,6 млн рублей. В 2017 году его доход составил 2,1 млн рублей. В 2018 году в собственности депутата-банкрота остался Mitsubishi Pajero и два прицепа. Супруги у него нет. Несовершеннолетний ребёнок Вячеслава Танкеева владеет половиной квартиры в 124 кв. м и нежилым помещением в 98 кв. м.

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