В Крыму рассказали о торговом сотрудничестве с Сирией

Ялта, Крым, , 14:32 — REGNUM Республика Крым и Сирия приступили к реализации договора о сотрудничестве. Об этом 20 апреля заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, выступая на Ялтинском международном экономическом форуме.

«Нами проработаны все предложения, которые мы обсуждали в Дамаске. Созданы рабочие группы, реализуются договорённости о начале торговых отношений: на сегодняшний день зарегистрирован сирийско-российский торговый дом. Мы на подступах создания судоходной компании, сегодня обсудим это», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года между руководством Крыма и Сирийской Арабской Республики были достигнуты договорённости о создании совместного торгового дома и начале товарооборота.

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