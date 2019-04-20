Ростовский губернатор заявил в Ялте о наземно-подземном метро

Ялта, Крым, , 12:08 — REGNUM Перед тем, как приступить к проектированию метро в Ростове-на-Дону, региональные чиновники планируют поинтересоваться у жителей областного центра, интересен ли им проект наземно-подземного метро. При этом власти намерены его построить, проект находится в стадии подготовки. Об этом в кулуарах V Ялтинского международного экономического форума заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Тема метро стоит на повестке дня. До конца текущего месяца очередной доклад будет о том, на какой стадии находится рабочая группа. Подходим не к тому метро, о котором привыкли говорить — о метро глубокого заглубления, речь идет о комбинировании: небольшое заглубление и навесной рельсовый транспорт, наземно-подземное комбинированное метро. Если мы будем понимать, что проект интересен ростовчанам, то, в принципе, мы готовимся к проектированию», — цитирует Голубева ТАСС.

Глава региона отметил, что наземно-подземное метро дешевле. Но строить его планируется с привлечением инвесторов. Не исключено, что на реализацию проекта потребуются средства из федерального бюджета.

ИА REGNUM напоминает, что в начале апреля текущего года донской губернатор не только вновь затронул тему строительства метро в Ростове-на-Дону, вопрос создания которого поднимался ещё в годы СССР, но назвал новый срок начала строительства подземки — не позднее 2024 года. При этом ранее Голубев уже заявлял о необходимости строительства ростовского метрополитена. Протянуть трассы планировалось даже к ЧМ-2018.

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Депутат Ростовской-на-Дону городской думы Анатолий Котляров («Справедливая Россия») отреагировал на заявление главы региона о необходимости создания метрополитена. По его словам, областной центр технически готов к тому, чтобы объявить конкурс на проектирование транспортного объекта, составление ПСД, а затем и на строительство метро. При этом один километр метрополитена стоит около 10 млрд рублей — без оборудования станций и подвижного состава.

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