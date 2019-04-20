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В Южной Корее отзывают 20 000 импортных автомобилей

Экономика

Это уже не первый отзыв автомобилей в 2019 году

Сеул, 20 апреля 2019, 12:12 — REGNUM  Восемь иностранных производителей и импортеров отзывают свои автомобили из Южной Кореи. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на министерство транспорта.

Речь идёт о Jaguar, Forza Motors Korea, которая закупает за рубежом спорткары Ferrari, Toyota Motors, Volvo, Mercedes-Benz, BMW и Hanbul Motors, импортирующий автомобили Peugeot. Всего будет отозвано 20 529 автомобилей 25 разных моделей. Известно, что производители устранят проблемы с подушками безопасности в автомобилях Jaguar XE и Ferrari California, а также неисправность колёс на Lexus LS500h. О других проблемных компонентах не сообщается.

С 25 апреля все владельцы автомобилей, подпадающих под кампанию отзыва, смогут бесплатно сдать автомобиль в ремонт.

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Зарубежная хроника
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