Пало-Альто, США, , 05:53 — REGNUM

Компания Tesla заявила о намерениях сократить состав совета директоров с 11 членов до семи в течение двух лет, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что действующие члены совета директоров Брэд Басс, Стивен Юрветсон, Антонио Грасиас и Линда Джонсон Райс не будут выдвигать свои кандидатуры для переизбрания в совет в 2019 и 2020 годах. По данным представителей компании, Tesla решила сократить совет директоров ради большей эффективности в управлении компанией. В компании подчеркнули, что данному решению не предшествовали никакие разногласия с членами совета директоров.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля стало известно, что производство автомобилей Tesla сократилось на 10% в первом квартале 2019 года по сравнению в последним кварталом 2018 года. За январь-март 2019 года компании удалось выпустить 77 100 автомобилей. Ранее председатель компании Илон Маск обещал, что Tesla к 2019 году выпустит около полумиллиона автомобилей.

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