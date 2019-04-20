Билл Гейтс ещё разбогател

Вашингтон, 20 апреля 2019, 04:24 — REGNUM Американский мультимиллиардер Билл Гейтса ещё разбогател на фоне биржевого роста акций Microsoft, пишет Forbes.
Уточняется, что его состояние превысило $100 млрд. Он находится на втором месте в списке богатейших людей мира — после главы Amazon Джеффа Безоса, чьё состояние составляет $153 млрд.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Безос рискует потерять первенство в рейтинге богатейших людей из-за развода с женой Маккензи.
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