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Билл Гейтс ещё разбогател

Экономика

Состояние перевалило за $100 млрд

Вашингтон, 20 апреля 2019, 04:24 — REGNUM  Американский мультимиллиардер Билл Гейтса ещё разбогател на фоне биржевого роста акций Microsoft, пишет Forbes.

Уточняется, что его состояние превысило $100 млрд. Он находится на втором месте в списке богатейших людей мира — после главы Amazon Джеффа Безоса, чьё состояние составляет $153 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Безос рискует потерять первенство в рейтинге богатейших людей из-за развода с женой Маккензи.

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