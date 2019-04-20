Назван доход Набиуллиной за 2018 год

Москва, , 02:42 — REGNUM Доход главы Банка России Эльвиры Набиуллиной за 2018 год составил 34,7 млн руб., сообщается в декларации, опубликованной на сайте регулятора.

Доход вырос: в 2017 г. он составлял 33,8 млн руб. В собственности главы ЦБ — автомобиль Jaguar S-Type, квартира площадью 112,2 кв. м и доля в квартире площадью в 70,6 кв. м.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году доход российского премьер-министра Дмитрия Медведева 9 млн 917 тысяч 510 рублей 76 копеек.

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