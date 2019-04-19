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МВФ одобрил «помощь» Мозамбику после циклона

Экономика

Африканской стране выделен кредит на $118,2 млн

Вашингтон, 19 апреля 2019, 23:42 — REGNUM  Международный валютный фонд (МВФ) одобрил кредит для «помощи» Мозамбику, разрушенному циклоном «Идаи», 19 апреля передает агентство Reuters.

Согласно заявлению МВФ, Мозамбику будет выделен кредит в размере $118,2 млн на восстановление инфраструктуры, пострадавшей от шторма и наводнения.

Жертвами циклона «Идаи» в Мозамбик, Малави и Зимбабве стали более 1000 человек. Шторм уничтожил посевы и вызвал вспышку холеры.

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