В продажу поступила новая версия УАЗ «Хантер» за миллион рублей

Москва, , 22:45 — REGNUM Ульяновский автозавод, который входит в группу Sollers Вадима Швецова, начал продажи модели УАЗ 31 519 «Хантер» в версии «Экспедиция», которая стоит аж 985 тысяч рублей. Такие данные следуют из информации одного из дистрибьюторов УАЗ.

Ничего сверхъестественного в версии «Экспедиция» нет. По сути автозавод обобщил самостоятельные доработки владельцев данных автомобилей и пустил их в серию. Задние арки УАЗ «Хантер» увеличены для установки колес большего диаметра. Колеса соответственно установлены более крупные, чем на базовой версии — стальные черные диски с внедорожной резиной BF Goodrich All-Terrain 235/85 R16.

Также в данной комплектации предусмотрены силовые пороги, силовые бампера — передний с электролебедкой и зданий, тягово-сцепное устройство, экспедиционный багажник, защита рулевых тяг.

У кузова три вариант окраски — оранжевый, коричнево-серый и «хаки».

Что касается технической части автомобиля, то она не отличается от базовой версии — всё тот же двигатель ЗМЗ мощностью 135 лошадиных сил, механическая коробка передач корейской фирмы Dymos и подключаемый полный привод с возможностью блокировки заднего дифференциала.

За комплектацию «Экспедиция» выставлена цена в 985 тысяч рублей. «Хантер» в базовой комплектации стоит 732 тыс. рублей.