«Казаньоргсинтез» пополнил бюджет Татарии на 6,1 млрд рублей

Казань, , 21:40 — REGNUM По итогам 2018 года ПАО «Казаньоргсинтез» увеличило выручку от реализации товарной продукции на 9,7% по сравнению с 2017 годом — до 79 млрд рублей. Чистая прибыль компании увеличилась на 31% и составила 19,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства Татарии.

82% от выручки обеспечили поставки продукции на внутренний рынок, от экспортных поставок, которые осуществляются в 32 страны, доля выручки составила 18%.

Налоговые платежи во все уровни бюджета по итогам 2018 года составили 9,7 млрд рублей. В том числе в консолидированный бюджет Татарии перечислено 6,1 млрд рублей.

Общий объем производства полиэтиленов составил 715,6 тыс. тонн, что ниже уровня прошлого года на 1,3%. В то же время полиэтилена низкого давления произведено более 512 тыс. тонн, что выше уровня прошлого года.

«Важный момент — растет капитализация компании, она стоит уже более 182 млрд рублей. То есть рынок видит те позитивные результаты, которых добилось предприятие. Мы видим, что компания не просто зарабатывает, но и вкладывает средства в модернизацию производства — 12 млрд рублей инвестиций», — сказал на годовом собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» глава Татарии Рустам Минниханов.

При этом руководитель республики поставил задачу увеличить выпуск полиэтилена до 1 млн тонн в год.

ИА REGNUM напоминает, «Казаньоргсинтез» ведёт свою историю с июля 1963 года, когда на Казанском химическом заводе была выпущена первая партия фенола и ацетона. Своё нынешнее название предприятие носит с 1993 года, когда государственное производственное объединение «Органический синтез» было преобразовано в акционерное общество.

На конец марта 2019 года доля 53,93% в уставном капитале ПАО принадлежала ООО «Телеком-Менеджмент». В список аффилированных лиц предприятия также входят «ТАИФ», ПАО «Нижнекамскнефтехим».