Экономист: После шоу на дебатах инвесторы заметят эту «странную страну»

Киев, , 21:27 — REGNUM Экономист Олег Устенко заявляет, что, еще не став президентом Украины, Владимир Зеленский уже «сделал невозможное», вернув страну «в свет мировых прожекторов».

Об этом эксперт заявил по итогам дебатов кандидатов в президенты, состоявшихся вечером 19 апреля.

Устенко считает, что, настояв на проведении дебатов на стадионе, Зеленский неосознанно «возбудил» интерес мира к Украине.

«Неожиданное и непрогнозированное действие заставит многих инвесторов задуматься: «Что же это за такая странная страна на задворках Европы, где идет такое шоу? Может, съездить и посмотреть? Может, задуматься о том, что стоит что-то проинвестировать? Кто же эти молодые ребята, которые и войну ведут, и шоу устраивают?» — комментирует эксперт.

Также он отмечает, что «изнеможённый народ самой бедной европейской страны, управляемой олигархами, с огромным уровнем коррупции рассматривает реальную возможность выбрать «обычного человека, такого, как я и ты», президентом страны».

Что же касается многократных упреков со стороны Порошенко в том, что Зеленский подыгрывает опальному олигарху Игорю Коломойскому, экономист заявил следующее:

«Его отношения с олигархом Коломойским скорее похожи на взаимоотношения булочника и владельца магазина. Если хочешь продать булочку, продолжай оставаться в хороших отношениях с владельцем магазина. Но продукт 95-го квартала можно продать и в другом магазине»

ИА REGNUM напоминает, что в ходе дебатов действующий президент Петр Порошенко заявил, что Коломойский перечислил кандидату в президенты Владимиру Зеленскому $41 млн долларов на некие тайные счета. Порошенко не уточнил, ради чего уплачена эта сумма.

«А когда ваш бизнес-партнер, который обокрал Украину, имея обоснованные подозрения правоохранительных органов Украины и мира, на 30 миллиардов в «Укрнафте», выведя 160 миллиардов из «Приватбанка» средств вкладчиков. А еще более того — $41 млн долларов со счетов «Приватбанка» заплатил вам лично, на ваши тайные офшорные счета», — заявил действующий президент.