Шувалову показали проект модернизации транспортной сети Нижнего Новгорода

Нижний Новгород, , 21:15 — REGNUM Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов совместно с главой Нижнего Новгорода Владимиром Пановым представили проект модернизации транспортной системы города председателю ВЭБ. РФ Игорю Шувалову. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Проект предусматривает развитие городской сети общественного транспорта. В частности, планируется построить и реконструировать 41,3 км трамвайных путей, создать 19 км выделенной линии скоростного трамвая, организовать 34,27 км выделенных полос для общественного транспорта и провести закупку нового подвижного состава.

Планируется убрать дублирующие маршруты, что снизит загруженность дорожной сети. Маршрутные такси будут переориентированы на обслуживание вспомогательных подвозных маршрутов. Управляться новая транспортная система будет, согласно концепции, из единого информационного центра.

Схема развития транспортной инфраструктуры в Нижнем Новгороде разработана по поручению губернатора Глеба Никитина. В настоящее время будут проводиться мероприятия для поиска источников финансирования в рамках реализации проекта. Одним из них станет концессионное соглашение.

«Развитие транспортной инфраструктуры является неотъемлемой частью создания комфортной городской среды. Городская экономика — один из наших приоритетов и здесь есть возможности для сотрудничества», — отметилШувалов.

ИА REGNUM напоминает, в декабре 2017 года была утверждена муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода» на 2018 — 2020 годы, она включает две подпрограммы — «Развитие общественного транспорта» и «Организация дорожного движения и единого городского парковочного пространства». Объем финансирования программы в течение указанного срока составит 6,3 млрд рублей, однако указано, что суммы подлежат корректированию в соответствии с возможностями городского бюджета и степени реализации мероприятий программы.

В качестве целевых показателей программы указан пассажиропоток, который к завершению всех мероприятий должен составить 390 млн человек в год, 90% поездок с учетом маршрутных такси должны будут осуществляться по электронным проездным билетам, средний интервал движения на регулярных маршрутах наземного пассажирского транспорта должен сократиться до 9,6 минут, всего будет 131 маршрут, пассажиропоток метро достигнет 76,9 млн в год, а протяженность линий метрополитена — 20,25 км.

Целью программы является повышение комфортности и безопасности городской транспортной инфраструктуры.