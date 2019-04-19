Курганскую генерирующую компанию обязали обратиться за тарифом

Курган, , 19:13 — REGNUM УФАС России по Курганской области обязало ПАО «Курганская генерирующая компания» обратиться за установлением тарифа на пропуск вагонов по её железнодорожным путям в региональный департамент государственного регулирования цен и тарифов. Поводом для разбирательства послужило обращение ООО «ТранзитСервис», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе антимонопольного ведомства Зауралья.

ООО «ТранзитСервис» владеет складами. Подъездные железнодорожные пути, ведущие к этим складам, принадлежат ПАО «Курганская генерирующая компания». С января 2018 года прежний тариф на услуги по пропуску вагонов признан Верховным судом РФ недействующим. Вместе с тем, учитывая, что цены на данные услуги подлежат государственному регулированию, ПАО «КГК» не может самостоятельно определять цену услуги. Отсутствие утвержденного тарифа, в свою очередь, ведет к невозможности заключения договора между ПАО «КГК» и ООО «ТранзитСервис».

Курганское УФАС России усмотрело в бездействии ПАО «Курганская генерирующая компания» по обращению в департамент за установлением тарифа признаки нарушения пункта 5 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции в плане злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующего положения. И выдало предупреждение о необходимости предпринять действия для установления соответствующего тарифа.