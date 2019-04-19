Козак: Правительство поддержит «Группу ГАЗ» в пределах разумного

Ялта, Крым, , 18:49 — REGNUM Правительство России внимательно следит за деятельностью «Группы ГАЗ» и планирует оказывать необходимую поддержку в разумных пределах. Об этом заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак на Ялтинском международном экономическом форуме.

«Они испытывают трудности. Мы внимательно следим за этим. Будем оказывать необходимую поддержку, в пределах разумного», — отметил Козак.

При этом вице-премьер уточнил, что заявленная сумма требует обоснований.

«Мы будем проверять эту сумму и выявлять объективную потребность и с точки зрения объемов, и с точки зрения самого представления этой поддержки», — заключил вице-премьер.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 16 апреля собственник «Группы ГАЗ» Олег Дерипаска, который включен в санкционный список США, заявил, что готов отказаться от контрольного пакета в компании, как он поступил ранее с акциями En+. Он мотивировал свои планы тем, что иначе «Группа ГАЗ» не сможет существовать в условиях американских санкций. Уже сейчас перестали действовать многие контракты из-за возможных санкций. Кроме того, есть давление на компанию со стороны банков.

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По словам бизнесмена, Вашингтон не идёт навстречу в урегулировании этой проблемы. Так, американский минфин не ведёт переговоры с собственниками «Группы ГАЗ», хотя в Office of Foreign Assets Control был направлен из Нижнего Новгорода соответствующий запрос.

Накануне издание «Коммерсантъ» сообщало, что генеральный директор «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин обратился с письмом к Козаку, в котором попросил выделить компании 29,5 млрд рублей господдержки. В компании полагают, что без этих средств группу ГАЗ ждут дефолт и сокращение производства на 40% уже во втором полугодии 2019 года. Падение производства грозит компании невозможностью обслуживать кредитный портфель — около 700 млн в месяц банковских процентов.

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