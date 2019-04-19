Из-за ливней и селей на юге Туркмении погиб урожай пшеницы и ячменя

Ашхабад, , 18:46 — REGNUM Расположенные в южных регионах Туркмении поля с пшеницей и ячменем, а также недавно засеянные сельхозугодья с хлопчатником серьезно пострадали из-за длительных и обильных проливных дождей, пишет «Хроника Туркменистана».

По словам местных аграриев, зерновые полегли и уже не смогут подняться. Кроме того, на колосках из-за влажности появилась плесень. А на хлопковых полях земля покрылась коркой, через которую ростки хлопчатника уже не смогут прорасти. Поэтому хлопок придется пересеивать.

Напомним, что низкий уровень урожайности пшеницы в 2018 году привел к возникновению дефицита муки и хлеба в государственных магазинах Туркмении. Нехватка этих видов продовольствия продолжается до сих пор.

Отметим, что по информации туркменских СМИ, чиновники и сотрудники правоохранительных органов Туркмении уже несколько месяцев негласно заставляют торговцев на рынках продавать продукты по фиксированным заниженным ценам, зачастую даже ниже их себестоимости — чтобы «скрыть дефицит и рост цен на продовольствие» и «не портить имидж процветающего государства в глазах иностранцев».