В Костроме прошел единственный в России конкурс текстильщиков

Кострома, , 18:40 — REGNUM 17 лучших прядильщиц, мотальщиц, ткачей и помощников мастеров состязались 18 апреля в Костроме. Эти соревнования единственные в своем роде в России проводятся 15-й год подряд, — сообщает Федерация профсоюзов костромской области.

Конкурс стартовал в 6 утра на «Новой Костромской Льняной Мануфактуре» — именно во столько начинается смена на фабрике. По условиям состязаний прядильщикам за 8 часов нужно изготовить как можно больше пряжи, мотальщикам — быстрее и качественнее упаковать нить, ткачам — наткать больше полотна. Работать пришлось на чужих станках. Это тоже условие конкурса. Жюри оценивало каждое движение, каждый моток и метр ткани и нити на качество.

«Качество создают люди. Поэтому без человека труда, без его мастерства это невозможно быть сегодня конкурентоспособным на мировом рынке. И каждый год конкурс вносит что — то новое. Люди появляются новые. А самое главное, всегда очень высокое мастерство. И очень высокий дух состязательности, дух дружбы. А потом, 8 часов работы сверхнапряженном положении — не каждому спортсмену это дано. А наши люди, несмотря на сложности и трудности … они всегда на это дело откликаются. И с удовольствием работают», — подчеркнул председатель жюри Виктор Афанасин.

ИА REGNUM напоминает, что текстильная промышленность и, в частности, производство тканей из льна, является для Костромской области традиционной отраслью. Возделыванием льна на территории региона местные жители занимаются с более 1500 лет.