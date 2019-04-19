Киев, 19 апреля 2019, 18:38 — REGNUM
Суд на Украине удовлетворил исковые требования российской самолётостроительной корпорации «МиГ» к украинскому заводу, входящему в государственный концерн «Укроборонпром». Об этом19 апреля сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».
"Хозяйственный суд Хмельницкой области поддержал страну-агрессора в судебном споре между «Красиловським агрегатным заводом», входящим в состав «Укроборонпрома», и РСК «МиГ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что суд полностью удовлетворил исковые требования РСК «МиГ» и присудил взыскать с украинского предприятия более 5 млн рублей в пользу российской компании.
В «Укроборонпроме» заявили о намерении обжаловать вердикт суда, указав на то, что оно противоречит подписанному президентом Украины Петром Порошенко закону о санкциях против России, согласно которому под ограничительные меры попадает и РСК «МиГ».