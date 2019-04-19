Делегация Адыгеи участвует в V Ялтинском экономическом форуме

Майкоп, , 18:08 — REGNUM Делегация Адыгеи принимает участие в V Ялтинском международном экономическом форуме, открывшемся 18 апреля. Глава республики Мурат Кумпилов возглавил делегацию, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы РА. Напомним, в этом году форум, который проводится при поддержке администрации президента России, посвящен теме: «Мир. Россия. Крым. Новая мировая реальность».

Адыгею на форуме представила делегация под руководством главы РА Мурата Кумпилова. Глава Адыгеи посетил выставку, где был представлен инвестиционный потенциал Крыма, и принял участие в пленарном заседании форума. В ходе мероприятий Кумпилов также встретился с руководителями ряда субъектов Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году форум в Ялте собрал более 4,5 тыс. участников из 100 стран мира. В Крым съехались руководители федеральных органов власти, главы регионов, представители науки, бизнеса, депутаты законодательных органов власти. На повестке — вопросы развития российской юрисдикции, антисанкционной политики, продовольственной безопасности, новых научных разработок, развития малого и среднего бизнеса. На форуме предполагается заключение ряда крупных инвестиционных соглашений. Завершит работу ЯМЭФ-2019 20 апреля.