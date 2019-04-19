Уральский кластер «Гора Белая» представлен на Ялтинском форуме

Екатеринбург, , 17:58 — REGNUM Первый на Урале туристско-рекреационный кластер «Гора Белая», формируемый по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, представлен на V Ялтинском международном экономическом форуме в рамках сессии «Туризм как точка роста экономики региона».

«Главой региона Евгением Куйвашевым уделяется большое внимание развитию туристской отрасли как фактору позиционирования, улучшения имиджа региона и как отдельному сектору экономики. Сегодня «Гора Белая» — это не просто место для отдыха, это один из реальных инструментов развития современной качественной туристской индустрии, который стимулирует развитие малого и среднего бизнеса, способствует увеличению числа занятых и повышению качества жизни людей», — отметила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Развитие государственного-частного партнерства в реализации крупных туристических инвестпроектов стало одним из ключевых вопросов обсуждения на полях форума. Генеральный директор управляющей компании кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич представил опыт Свердловской области.

«Туристический кластер «Гора Белая» представляет собой масштабный проект ГЧП. Государство создает основу, обеспечивающую рост турпотока и вход в проект частных инвесторов: развивает горнолыжный курорт, строит инженерную инфраструктуру, вкладывает средства в благоустройство и в создание точек притяжения туристов. Бизнес встраивается в комплекс кластера с проектами гостиниц, досуговых центров, кафе, аттракционов, разными услугами в сфере гостевой инфраструктуры, сервиса и туризма», — рассказал Леонид Гункевич.

Объем инвестиций в проект за 10 лет должен составить около 45 миллиардов рублей, из них 30 миллиардов — это частные инвестиции.

Напомним, проект кластера «Гора Белая» включает в себя различные виды отдыха: от экстремального зимнего на горе до спокойного семейного в окрестностях реки Чусовой. Территория кластера — 2,5 тысячи квадратных километров, в него входят горнолыжный комплекс «Гора Белая», природный парк «Река Чусовая», буферная зона Висимского заповедника, поселки Висим, Усть-Утка и другие. На территории создан особый экономический режим для бизнеса. Соглашения с первыми резидентами кластера будут подписаны на международном форуме «Большой Урал», который пройдёт в Екатеринбурге 25−25 апреля.