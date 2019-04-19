Тамбов, , 17:53 — REGNUM Тамбовские власти справились с поручением губернатора Александра Никитина провести отопительный сезон 2018−2019 год без серьезных сбоев и проблем для населения, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Число технологических сбоев снизилось на 20 процентов.

Перед топливно-энергетическим комплексом региона глава администрации Тамбовской области Александр Никитин поставил четкую задачу: безаварийно пройти отопительный сезон 2018−2019 годов, обеспечив жителей региона необходимыми энергоресурсами. И эта задача была выполнена.

По сравнению с аналогичным периодом 2017−2018 годов число технологических сбоев снизилось на 20%. Таких показателей удалось достичь за счет качественного исполнения комплекса работ по подготовке к работе в осенне-зимний период. В частности, к 1 октября 2018 года было полностью готово оборудование, инженерные сети, создан необходимый запас топлива. Все объекты теплоснабжения, на которых проведены работы по текущему и капитальному ремонту, также были введены в эксплуатацию в установленные сроки.

Паспорта готовности получили все субъекты электроэнергетики, работающие в регионе: филиал ПАО «ФСК ЕЭС» — Верхне-Донское ПМЭС, филиал ПАО «МРСК Центра» — «Тамбовэнерго», АО «ОРЭС-Тамбов», АО «Тамбовская сетевая компания», филиал ПАО «Квадра» — Тамбовская генерация».

Для обеспечения бесперебойного электро‑ и теплоснабжения населения и социально значимых объектов в области был сформирован парк передвижных и стационарных автономных источников электроснабжения. В него вошло 633 единицы техники суммарной мощностью 18 321 кВт, а также мобильная котельная мощностью 1,1 МВт.

Для оперативного реагирования при возникновении аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ области муниципалитеты и ресурсоснабжающие организации сформировали 293 постоянно-действующие мобильные подразделения. Они были обеспечены работниками и необходимой спецтехникой.

«Тамбовская область завершает отопительный период без серьезных аварий. Имели место только незначительные технологические нарушения (инциденты), которые устранялись в кратчайшие сроки», — подчеркнула начальник управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона Светлана Григорьева.