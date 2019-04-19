В Калужской области стартовала подготовка к будущему отопительному сезону

Калуга, , 17:32 — REGNUM В Калужской области приступили к подготовке к отопительному сезону 2019 — 2020 годов. На проведение подготовительных мероприятий из регионального бюджета выделено 246 млн рублей, сообщает 19 апреля корреспондент ИА REGNUM по информации Государственной жилищной инспекции области.

Между тем, в ведомстве подвели итоги прохождения муниципалитетами отопительного сезона 2018 — 2019 годов. Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики на начало отопительного сезона по основным показателям составляла 98,9%, все муниципалитеты обеспечили стопроцентную готовность котельных, жилищный фонд был готов к приему тепла.

«В период отопительного сезона работа по контролю за эксплуатацией жилищного фонда в муниципальных образованиях была продолжена в плановом порядке, кроме того, осуществлялись внеплановые проверки по обращениям граждан. С целью ликвидации убыточных котельных, сокращения протяженности изношенных тепловых сетей, снижения платежей и повышения комфортности условий проживания граждан проходили мероприятия по переводу малоэтажных жилых домов на поквартирное теплоснабжение. В текущем году завершаются работы в 12 поселениях области по переводу 80 малоэтажных домов на поквартирное теплоснабжение от бытовых газовых котлов», — заявил руководитель Государственной жилищной инспекции Калужской области Алексей Дулишкович.

Напомним, что в целях сокращения числа случаев остановок котельных и водозаборов по причине отключения электроснабжения министерством строительства и ЖКХ региона в 2018 году было закуплено 24 резервных источников питания мощностью от 50 до 315 кВт, из которых шесть стационарных и 18 передвижных. Существующий в Калужской области аварийно-технический запас материальных ресурсов сформирован в полном объеме и регулярно пополняется. При потребности муниципальных образований на отопительный период 2018 — 2019 годов в 2216,5 т твердого топлива в областном аварийном запасе имелось 278,6 т угля.