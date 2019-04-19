Из Костромы отправили юбилейный комплект для сборки «Сухой Суперджет»

Кострома, , 17:19 — REGNUM 200-й комплект жгутов для сборки самолетов «Сухой Суперджет-100» отправил Костромской электромеханический завод «Пегас — авиационные компоненты и системы».

Единственный серийный поставщик бортовой кабельной сети для самолетов «Сухой Суперджет-100» перешлет юбилейный комплект бортового оборудования в филиал ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» в Комсомольске-на-Амуре, где идет сборка самолетов.

Полный цикл сборки жгутов на базе костромского завода «Пегас» налажен с 2012 года. Кроме семейства «Сухого», здесь занимаются выпуском компонентов для самолетов ИЛ-114, МС-21, систем спутниковой связи.

В прошлом году на костромском «Пегасе» запущены в работу установки по нарезке и маркировке проводов. Новое оборудование позволило повысить производительность труда и сократить сроки выпуска бортовой кабельной сети. В развитие производства и конструкторские разработки за последние годы вложено свыше 150 млн рублей, создано более 50 новых рабочих мест, в ближайшие годы на производстве планируется организовать еще 100 новых высокопроизводительных рабочих мест.

Выступая на торжественном мероприятии, посвященному успешной работе костромского предприятия, губернатор области Сергей Ситников заявил, что горд работой «Пегаса», поскольку тот занимается импортозамещением, «благодаря которому развивается российская экономика, российская промышленность».