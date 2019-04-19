Пожар на месторождении «Каламкас»: приостановлена лицензия буровой компании

Астана, , 17:00 — REGNUM Лицензия инженерной буровой компании «СиБу» приостановлена из-за крупной аварии на нефтяном месторождении «Каламкас», сообщает 19 апреля издание Informburo.

Отмечается, что министерство энергетики Казахстана завершило проверку по факту пожара на месторождении Каламкас. Компания «СиБу» занималась бурением и ремонтом скважин при добыче нефти и природного газа на месторождении.

В министерстве добавили, что в ходе внеплановой проверки установлено несоответствие компании квалификационным требованиям для деятельности в сфере углеводородов. Кроме того, у компании отсутствуют документы на некоторое оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта на месторождении «Каламкас» в Мангистауской области Казахстана произошло возгорание одной из скважин, которое пожарные не могли ликвидировать в течение трех дней.

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