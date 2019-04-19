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За год цена бензина в Италии выросла на 5%

Экономика

Стоимость дизеля выросла на 7%

За год цена бензина в Италии выросла на 5%
Горбаруков Александр © ИА REGNUM
Цены на бензин

Рим, 19 апреля 2019, 16:38 — REGNUM  В течение года с апреля 2018 по апреля 2019 года средняя стоимость бензина на АЗС Италии выросла на 4,8%, сообщает Il Messaggero в пятницу, 19 апреля со ссылкой на экспертные данные Codacons.

Стоимость дизеля за тот же период выросла на 7%.

Средняя стоимость литра бензина на АЗС Италии в настоящее время составляет около 1,75 евро (около 125 рублей). Для того чтобы заправить полный бак, водители в среднем тратят на 4 евро (около 290 рублей) больше, чем год назад.

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Экономика Италии
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