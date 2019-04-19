Плюсов не видно: эколог о новом налоге на «грязные» предприятия РФ

Москва, , 16:36 — REGNUM Если в РФ заменят платежи за сбросы загрязняющих веществ налогом, то это приведет только к перераспределению средств в доходную часть консолидированного бюджета, в связи с чем станет сложнее направлять их целевым образом на ликвидацию негативных последствий деятельности предприятий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 19 апреля руководитель межрегиональной экологической общественной организации «Движение ЭКА» Татьяна Честина. Так она прокомментировала соответствующее заявление главы Росводресурсов Дмитрия Кириллова.

«Платежи за сбросы рассчитываются исходя из объемов загрязняющих веществ, и поэтому уже могли бы стать вполне действенным механизмом по предотвращению загрязнений водных объектов, — сказала Честина. — Всё дело в их размере. Финансовая нагрузка на предприятия должна стать такой, чтобы модернизировать очистные сооружения для бизнеса было выгоднее, нежели платить отчисления в бюджет».

Как заметила эколог, других эффективных средств соответствующим образом стимулировать бизнес в условиях, мягко говоря, не самой развитой социальной ответственности бизнеса в России, не существует.

«Замена же платежей налогом приведет только к перераспределению средств в доходную часть консолидированного бюджета, в связи с чем станет сложнее направлять их целевым образом на ликвидацию негативных последствий деятельности предприятий, — подытожила Честина. — Позитивный же эффект нововведения не усматривается».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Кириллова, в России в скором времени может появиться новый экологический налог, который может заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в воду.

«Такой налог может быть дополнительным стимулом для «грязных» промышленных и коммунальных предприятий использовать современные технологии очистки», — сказал Кириллов в интервью «РГ».

Также отметим, что другой эколог, глава организации «Зеленый крест» Юрий Шевчук в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сказал, что идею заменить платежи за экологические нарушения на налог, зависящий от финансовых показателей, можно сравнить с идеей замены штрафов за нарушение ПДД на налог на водителей и пешеходов.

«Всякий смысл модернизации производства теряется. Остается лишь соблазн показывать меньше прибыли», — сказал Шевчук.

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