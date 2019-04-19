Патрушев назвал причины больших долгов в сфере энергетики в СКФО

Махачкала, , 16:24 — REGNUM Большие долги в сфере энергетики на Северном Кавказе связаны с масштабными хищениями, необоснованным ростом цен и тарифов, а также низким уровнем организации энергетическими компаниями претензионно-исковой работы. Наиболее сложная ситуация с долгами и потерями газа — в Дагестане, Ингушетии и Чечне. Об этом 19 апреля на выездном совещании в Махачкале заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, пишет ТАСС.

Увеличение задолженности за поставку топливно-энергетических ресурсов, по словам секретаря Совбеза, негативно влияет на темпы модернизации технологического оборудования и инженерных сетей.

Как сообщил ранее в рамках сегодняшнего совещания полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Матовников, в 2018 году органами внутренних дел на Северном Кавказе было выявлено 387 преступлений в сфере энергетического комплекса. Размер материального ущерба по ним составил 524 млн рублей.

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