Дом в Великом Новгороде, где рухнул потолок, аварийным не считался

Великий Новгород, , 15:48 — REGNUM Дом №2 на улице Локомотивной в Великом Новгороде, где сегодня, 19 апреля, обрушилась часть потолка на втором этаже здания, не входил в список аварийных. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в пресс-центре мэрии.

Всего в городе, по данным на конец 2018 года, были признаны аварийными и подлежащими сносу 11 многоквартирных жилых домов. В новую программу переселения граждан из ветхого жилья, которые были выявлены после 1 января 2012 года, включены восемь домов — все по другим городским адресам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в доме на Локомотивной, 2, находилось одно из городских общежитий. После того, как около 12:00 19 апреля в нём обрушился потолок, были эвакуированы 18 человек, в том числе ребёнок. Власти города решают вопрос с предоставлением им временного жилья.

Читайте ранее в этом сюжете: В жилом доме в Великом Новгороде обрушился потолок