Танзания выступила против публикации отчёта МВФ о ситуации в стране — СМИ

Додома, , 16:05 — REGNUM Правительство Танзании выступило против намерения Международного валютного фонда (МВФ) напечатать доклад об экономической ситуации в стране. Это повлияет на поступление капиталовложений и материальной помощи в Танзанию, сообщает BBC Swahili со ссылкой на свои источники.

По их словам, по пункту четыре в соглашении Танзании и МВФ, фонд имеет право на проведение исследований в сфере состояния экономики, валюты, чтобы убедиться в отсутствии препятствий исполнению политики, установленной МВФ.

После завершения исследования его результаты с разрешения правительства страны публикуются на официальном сайте организации, отметили собеседники.