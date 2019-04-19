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Танзания выступила против публикации отчёта МВФ о ситуации в стране — СМИ

Экономика

Это может затруднить получение инвестиций

Додома, 19 апреля 2019, 16:05 — REGNUM  Правительство Танзании выступило против намерения Международного валютного фонда (МВФ) напечатать доклад об экономической ситуации в стране. Это повлияет на поступление капиталовложений и материальной помощи в Танзанию, сообщает BBC Swahili со ссылкой на свои источники.

По их словам, по пункту четыре в соглашении Танзании и МВФ, фонд имеет право на проведение исследований в сфере состояния экономики, валюты, чтобы убедиться в отсутствии препятствий исполнению политики, установленной МВФ.

После завершения исследования его результаты с разрешения правительства страны публикуются на официальном сайте организации, отметили собеседники.

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Ситуация в Африке
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