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В России выросли продажи автомобилей компании Toyota

Экономика

За март 2019 года было реализовано 9224 автомобиля

В России выросли продажи автомобилей компании Toyota
Neva79
Автомобиль Toyota

Москва, 19 апреля 2019, 15:40 — REGNUM  В марте 2019 года российские дилеры продали на 6% больше машин компании Toyota, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 19 апреля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За первый квартал 2019 года в России продали 21 608 машин марки Toyota. Из них треть (9224 единицы) была реализована в марте. Таким образом, автомобили компании Toyota заняли шестое место по продажам в России среди зарубежных и отечественных автопроизводителей. Причем рыночная доля марки составила 5,5% против 5,2% годом ранее.

Наиболее популярным авто у российских граждан среди модельного ряда японской компании в марте стал бизнес-седан Camry. Его купило 3405 автолюбителей. Этот показатель возрос с 2018 года на 34%.

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