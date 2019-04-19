Президент Казахстана поручил оптимизировать бюджетные расходы

Астана, , 15:39 — REGNUM Оптимизировать бюджетные расходы поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с министром финансов республики Алиханом Смаиловым. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент поручил увеличить поступления в государственный бюджет, а также повысить эффективность таможенного и налогового администрирования.

Смаилов в свою очередь доложил главе государства о цифровизации министерства и его интеграции с информационными системами.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2019 года доходы государственного бюджета Казахстана составили 1,567 трлн тенге ($4,13 млрд), что на 20,6% больше, чем в январе-марте 2018 года.

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