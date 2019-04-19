Форум «Атомэкспо» «выдвинул очень правильную цель»

Москва, , 14:33 — REGNUM «Атомные технологии для лучшей жизни» — под таким девизом прошел международный форум «Атомэкспо-2019». В этом году особое внимание было уделено потенциалу атомных технологий для применения в самых разных областях. Обсуждались такие темы, как цифровизация экономики, управление рисками, безуглеродная энергетика, неэнергетическое применение ядерных технологий в промышленности, сельском хозяйстве, медицине, сохранение знаний и развитие человеческого капитала. Всего в этом году в форуме приняли участие более 4000 человек из 74 стран. За два дня на 18 круглых столах выступили более 150 экспертов.

«Я принял участие в панельной дискуссии, на которой обсуждали роль цифровых технологий в развитии бизнеса Росатома и использование опыта госкорпорации в развитии других отраслей и территорий, — рассказал член комитета Государственной думы РФ по энергетике Геннадий Скляр. — Сама тема для нас новая, нацпроект по направлению цифровой экономики был объявлен совсем недавно. Сложность этой темы еще и в том, то многие люди в стране по-разному понимают, что такое цифровая трансформация».

«Росатом как корпорация наработал очень много цифровых решений внутри себя и теперь, в отличие от многих других отраслей, он предлагает эти решения и для развития территорий, — отметил парламентарий. — Проекты умных городов, несомненно, будут пользоваться теми решениями, которые наработаны в Росатоме. И это совершенно новое, то, чего не было ни на одном форуме «Атомэкспо». Поэтому зарубежным участникам, которые участвовали в сессии, было очень интересно, как цифровая трансформация, объявленная в России и осуществляемая Росатомом, повлияет на международное сотрудничество и как этот опыт может быть использован».

«Росатом фактически стал сегодня первым на этой terra incognita. С одной стороны вроде все понимают, что такое цифровая трансформация, а с другой стороны, нет представления, как это будет происходить. И в связи с этим второй вопрос. Дело в том, что, когда обсуждали цифровую трансформацию, то неминуемо задавали вопрос, а как это скажется на людях. И здесь лозунг нынешнего форума «Атомэкспо» — «Атомные технологии для лучшей жизни» — как раз очень хорошо был проиллюстрирован на дискуссии, посвященной цифровой трансформации, которая сегодня должна проникнуть в использование ядерных технологий не только для энергетики, но и медицины, экологии, сельского хозяйства, нефтяной и газовой промышленности. Получается, что форум выдвинул очень правильную цель: всё, что наработано в ядерных технологиях и в госкорпорации «Росатом», должно работать в тех сферах, которые дают улучшение качества жизни. Обсуждалась и тема умных городов. Можно, конечно, объявить любой город умным, но если цифровые технологии, которые наработаны, не пронизывают всю жизнь человека, то он и не будет способен участвовать в развитии новых технологий, — отметил он. — Фактически Росатом создает новую экосистему жизни в России и будет предлагать эту экосистему вместе со своими проектами строительства атомных станций для других стран. Это новый экспортный продукт».

«То, что форум теперь будет проводиться раз в два года, и то, что он становится более международным, очень важно, потому что обсуждение просто проектов строительства новых блоков — это все-таки уже вчерашний день. Речь идет о том, как строить новую экосистему в других странах с использованием всего спектра ядерных и технологий для человека. «Ядерные технологии для человека» — мне кажется, это лозунг для следующих форумов», — подчеркнул Скляр.