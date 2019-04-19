Санкции Украины: желание «не отстать в гонке» от западных кураторов

Москва, , 15:31 — REGNUM Решение российского правительства запретить экспорт нефти на Украину вызвало особое волнение, но не Россия была инициатором санкций, заявил корреспонденту доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Хмелев.

В торговых отношениях между Россией и Украиной сегодня сложилась интересная экономическая ситуация. Хотя политические связи фактически разорваны, оборот внешней торговли за 2018 год вырос примерно на 17% и составил без малого $17 млрд долларов. При этом такой рост был достигнут в основном за счет роста ввоза в Украину российской продукции, так как импорт в Россию из Украины вырос незначительно — всего на $0,6 млрд.

Такая динамика взаимной торговли между странами, одна из которых официально объявлена «страной — агрессором», на первый взгляд кажется странной. На самом деле ничего противоестественного в этом нет. Внешняя торговля существует и развивается на основе экономической выгоды, и если нет искусственных препятствий на ее пути, то она будет функционировать при самых резких политических противоречиях, и никакая воинственная политическая риторика ей не помеха.

«Но также не следует из цифр роста взаимной торговли между Россией и Украиной делать далеко идущие выводы. Оборот взаимной торговли между странами вырос, прежде всего, за счет роста российского экспорта. А в его структуре более 70% занимают нефть и нефтепродукты. При этом средние цены на нефть в 2018 году были выше, чем в 2017-м, поэтому рост российского экспорта на Украину был достигнут в значительной степени за счет удорожания нефти и нефтепродуктов.

Также следует помнить, что доля России в структуре экспорта Украины за последние пять лет снизилась с 25% до 9%, так что говорить о перспективах роста взаимной торговли нет оснований. И для России Украина сегодня не главный торговый партнер — доля Украины в обороте внешней торговли России в 2018 г. составила 2,2%. Это все, конечно, печально», — полагает эксперт.

По его мнению, экономика Украины фактически стала жертвой политических мотивов, но такова реальность. Кроме того, следует помнить, что в декабре 2018 года правительство России расширило список товаров, ввоз которых запрещен с Украины. В него включены, в частности, такие товары, как турбины, трансформаторы, мебель, пшеница, овощные консервы, кондитерские изделия. И вряд ли эти товары найдут сбыт на других зарубежных рынках, так что можно прогнозировать снижение импорта только по декабрьскому списку на $0,5 млрд.

«Но особое волнение вызвало решение российского правительства запретить экспорт нефти на Украину. Прежде всего, попытаемся оценить последствия этого решения для российских экспортеров нефти, потому что при любых политических трениях с другими странами власти любого государства должны защищать экономические интересы национальных компаний.

Думаю, что правительство России правильно учло их интересы, потому что на рынках минерального сырья действует простой закон — проблем со сбытом нет. Российские компании переориентируются на другие рынки. Другое дело, что могут возникнуть юридические проблемы по уже заключенным контрактам, но это зависит от содержания самого контракта, и можно подвести правительственный запрет под непредвиденные обстоятельства, не зависящие от компании», — пояснил Хмелев.

Что касается Украины, ситуация сложнее. Страна полностью зависит от импорта нефти. Но прекращение поставок российской нефти вынудит украинские компании искать другие рынки, другие способы транспортировки. Это, конечно, может создать ситуацию, когда нефть и нефтепродукты на Украине подорожают. Но неразрешимой ситуации для Украины здесь не существует. Мировой рынок нефти — открытый рынок. И нефть можно купить у Саудовской Аравии, у Ирана или Ирака.

«Конечно, эскалация санкционных мер между Россией и Украиной не идет на пользу двум странам, прежде всего, ухудшает экономическую ситуацию на Украине. Но не Россия была инициатором санкций, принятые страной меры являются ответом на решения Украины ввести торговые ограничения как под влиянием собственных политических амбиций, так из-за желания «не отстать» в этой санкционной «гонке» от своих западных кураторов», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков дал совет украинским нефтяникам: «Украине стоит начать закупать нефть у западных партнёров, а не у России, как они этого давно хотели».

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