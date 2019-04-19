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Мозамбику требуется больше средств для преодоления кризиса — эксперты

Экономика

Нужно ещё как минимум $130 млн, чтобы завершить антикризисную операцию в срок

Мозамбику требуется больше средств для преодоления кризиса — эксперты
mozmamavicki
Мозамбик

Мапуту, 19 апреля 2019, 15:45 — REGNUM  Для предоставления кризисной ситуации к июню 2019 года Мозамбику требуется ещё 130 миллионов долларов США. Об этом, как сообщает газета Mtanzania, заявили представители Всемирной продовольственной программы (ВПП).

По их словам, представители ВПП поблагодарили всех спонсоров, перечисливших средства на помощь Мозамбику после разрушительного циклона, вызвавшего тайфун «Идай».

По словам исполнительного директора ВПП в Мозамбике Карин Маненте, программа уже доставила продовольственную помощь более миллиону граждан страны.

Она отметила, что работы по расширению охвата программы продолжаются.

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