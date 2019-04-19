В Алма-Ате на поддержку бизнеса выделят $5 млн

Алма-Ата, Казахстан, , 15:29 — REGNUM На субсидирование кредитов для малого и среднего бизнеса из бюджета Алма-Аты дополнительно выделено 2 млрд тенге ($5,28 млн), написал аким (мэр) города Бауыржан Байбек 19 апреля на своей странице в Twitter.

По его словам, доля малого и среднего бизнеса в экономике Алма-Аты превысила 42%, а доля налоговых поступлений составила 64%. Байбек добавил, что ранее на субсидирование кредитов бизнесу было выделено 4 млрд тенге ($10,6 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля Бауыржан Байбек заявил, что из бюджета Алма-Аты за счет сэкономленных средств выделяет 13,8 млрд тенге ($36,4 млн) на различные проекты в социальной сфере города.

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