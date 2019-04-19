Цены на бензин в Крыму уравняются с российскими к середине года — Козак

Ялта, Крым, , 15:09 — REGNUM Правительство России рассчитывает уравнять цены на бензин и дизельное топливо в Крыму со среднероссийскими к середине 2019 года. Об этом 19 апреля на Ялтинском международном экономическом форуме заявил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Козак.

«Правительство приняло ряд мер, которые уже реализуются. В отличие от всей страны, в Крыму с 2019 года цены на бензин не росли, а на дизельное топливо выросли меньшими темпами, чем в среднем по России. Мы нашли новые компании, которые будут поставлять топливо на полуостров, сегодня решается логистическая проблема поставки. Я думаю, что в целом в Крыму нам удастся выровнять цены со среднероссийскими к середине года», — заявил вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма во избежание очередного дефицита горюче-смазочных материалов попросили правительство РФ наладить прямые поставки на полуостров нефтепродуктов и дизтоплива без их закупки на бирже.

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