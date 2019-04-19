На ЛАЭС-2 началась контрольная сборка реактора второго энергоблока

Сосновый Бор, Ленинградская область, , 15:12 — REGNUM На строящемся втором энергоблоке ВВЭР-1200 проекта ЛАЭС-2 в городе Сосновый Бор Ленинградской области началась контрольная сборка реактора. Эта работа, в ходе которой необходимо с абсолютной точностью совместить два крупногабаритных элемента реактора, продлится около двух недель.

Как сообщили ИА REGNUM 19 апреля в Управлении информации и общественных связей Ленинградской АЭС, при помощи крана сначала установят внутрикорпусную шахту весом 75 тонн. После выполнения контрольных измерений внутрь шахты будет установлена выгородка, затем блок защитных труб и, в завершение, крышка верхнего блока.

После контрольной сборки оборудование будет извлечено из корпуса реактора и отправлено на места хранения.

«Контрольная сборка — это первая операция с внутрикорпусным оборудованием, задача которой подтвердить качество его изготовления и соответствие техническим требованиям», — пояснил смысл происходящего заместитель начальника реакторного цеха ЛАЭС-2 Алексей Мочалов.

На этапе гидравлических испытаний будет выполнена сборка реактора с имитаторами тепловыделяющих сборок — для моделирования геометрии активной зоны реактора. Окончательная сборка реактора должна будет выполнена в сентябре 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, энергоблок №2 с реактором ВВЭР-1200 в рамках проекта ЛАЭС-2 должен быть физически запущен в начале 2020 года, а в 2021 году — выведен на энергетический рынок.

Первый в проекте ЛАЭС-2 энергоблок поколения 3+ ВВЭР-1200 был введен в промышленную эксплуатацию в 2018 году. В декабре 2018 года остановлен энергоблок №1 ЛАЭС устаревшего типа РБМК-1000.

Ленинградская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Сегодня АЭС обеспечивает более 50% энергопотребления Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В настоящее время в работе три действующих энергоблока РБМК-1000 и один энергоблок ВВЭР-1200.

Читайте ранее в этом сюжете: Второй энергоблок на ЛАЭС-2 должен обеспечить энергобезопасность страны