Украинский эксперт: «Запрет на российскую нефть? Не видели её много лет!»

Киев, , 15:12 — REGNUM Результаты введенного запрета на импорт нефти в Украину неприятно удивят российские власти, потому что на самом деле «нефть из России к нам не заходит вообще», — заявляет украинский эксперт по энергетике и рынку нефтепродуктов Леонид Косянчук.

ИА REGNUM напоминает, что ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о том, что с 1 июня 2019 года запрещается экспорт российской нефти и нефтепродуктов в пределы Украины. Как отметил глава российского правительства, эта мера — ответ на недавнее расширение Киевом списка запрещенных для импорта российских товаров.

«Дело в том, что нефть из России к нам не заходит вообще. Причем уже много лет. А вот доля дизельного топлива и сжиженного газа в рынке Украины составляет порядка 40%. Рынок Украины — это очень диверсифицированная штука. Мы, слава Богу, не «сидим на игле» России», — заявил Косянчук в комментарии «Главреду».

Он никак не объяснил, что имеет ввиду, поскольку даже по официальным данным, Украина в 2018 году импортировала нефтепродуктов из России на 2 млрд долларов, закупив 37,3% от общего объема.

Эксперт прогнозирует, что украинский рынок до 1 июня сумеет перестроиться, и в итоге такая запретительная мера ударит в первую очередь по российской экономике,

«Политических барышей от решения правительства России здесь тоже никаких нет. Почему это сделано за два дня до выборов — мне непонятно. Нет политической подоплеки или попытки давления», — высказался представитель Украины.

По его словам, за май операторы рынка топлива Украины вполне успеют переформатировать свои импортные поставки. В качестве возможной замены поставкам из России эксперт назвал Белоруссию, Литву, Грецию, Румынию, и даже Катар.

ИА REGNUM напоминает, что Украина в 2018 году импортировала нефтепродуктов на $5,540 млрд, что на 31% больше, чем в 2017 году/ При этом в натуральном выражении импорт нефтепродуктов в Украину в прошлом году увеличился на 3% — до 8,062 млн тонн.

Согласно официальным данным, импорт нефтепродуктов из Белоруссии в денежном выражении составил $2,113 млрд (38,1%), из России — $2,069 млрд (37,3%), из Литвы — $570,5 млн (10,3%), из других стран за отчетный период было импортировано нефтепродуктов на $787,3 млн.

Кандидат в президенты, лидер президентской кампании Владимир Зеленский считает, что Киеву необходимо искать альтернативные поставки из-за введенного Российской Федерацией запрета на экспорт на Украину нефти и нефтепродуктов.