Ставрополь, , 14:55 — REGNUM

Результаты работы АО «Корпорация развития Северного Кавказа» (КРСК) оставляют желать лучшего. «Ни одна из ключевых целей работы корпорации не выполнена, а также отсутствует актуальная стратегия деятельности», — заявил вице-премьер Виталий Мутко 18 апреля в ходе заседания коллегии министерства РФ по делам Северного Кавказа в Ессентуках, посвященной подведению итогов работы в 2018 году.

«В 2018 году из выделенных 4,5 млрд рублей ни одного рубля не направлено на реализацию инвестиционных проектов», — цитирует Мутко «Интерфакс».

По мнению заместителя председателя правительства РФ, Минкавказу надо как следует проверить работу КРСК и принять соответствующие кадровые решения, если потребуется.

Комментируя замечания Мутко, министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев отметил, что недостатки в работе и «Корпорации развития Северного Кавказа», и АО «Курорты Северного Кавказа» в министерстве уже пытаются исправить.

«По итогам проверок Счетной палаты и Генпрокуратуры в настоящее время запущен механизм замены менеджмента», — приводит слова Чеботарева ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе Сергей Чеботарев в рамках «Правительственного часа» в Совете Федерации сообщил, что КРСК осуществляет очень важные функции, но при этом к организации ее деятельности есть вопросы. С учетом материалов проверок, которые проводили в 2017 и 2018 году Счетная палата и Генпрокуратура, была проведена ревизия инвестпроектов, в которых участвовала «Корпорация развития Северного Кавказа».