Пятница, 19 Апреля 2019 года
14:54:15 МСК

В Алма-Ате на реализацию проектов в социальной сфере выделят $36 млн

Экономика

Средства будут выделены на поддержку социально уязвимых слоев населения

Алма-Ата, Казахстан, 19 апреля 2019, 14:48 — REGNUM  Из бюджета Алма-Аты за счет сэкономленных средств выделят 13,8 млрд тенге ($36,4 млн) на реализацию проектов в социальной сфере. Об этом 19 апреля написал аким (мэр) Алма-Аты Бауржан Бейбек на своей странице в Twitter.

Глава города уточнил, что будут выделены средства на поддержку социально уязвимых слоев населения, строительство школ, детских садов, а также на поддержку здравоохранения и безопасности.

Напомним, 18 апреля Бауржан Бейбек заявил, что в Алма-Ате разработана городская дорожная карта «Бақытты отбасы» («Счастливая семья»), направленная на поддержку малоимущих и многодетных семей.

Читайте также: Многодетным и малоимущим семьям в Казахстане выделят 12 тыс. квартир

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить