В Алма-Ате на реализацию проектов в социальной сфере выделят $36 млн

Алма-Ата, Казахстан, , 14:48 — REGNUM Из бюджета Алма-Аты за счет сэкономленных средств выделят 13,8 млрд тенге ($36,4 млн) на реализацию проектов в социальной сфере. Об этом 19 апреля написал аким (мэр) Алма-Аты Бауржан Бейбек на своей странице в Twitter.

Глава города уточнил, что будут выделены средства на поддержку социально уязвимых слоев населения, строительство школ, детских садов, а также на поддержку здравоохранения и безопасности.

Напомним, 18 апреля Бауржан Бейбек заявил, что в Алма-Ате разработана городская дорожная карта «Бақытты отбасы» («Счастливая семья»), направленная на поддержку малоимущих и многодетных семей.

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