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Nissan опроверг информацию СМИ о сокращении производства

Экономика

Nissan Motor также отрицает подробности, которые приводит Nikkei

Токио, 19 апреля 2019, 14:42 — REGNUM  Японская компания Nissan Motor опровергла информацию о сокращении производства своих автомобилей на 15%, которую распространило японское издание Nikkei. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба компании.

«19 апреля 2019 года Nikkei Shimbun опубликовал статью о том, что Nissan снизит мировое производство на текущий финансовый год на 15% по сравнению с предыдущим финансовым годом. Информация в этой статье абсолютно неверна», — сообщается на сайте компании.

Nissan Motor также отрицает подробности, которые приводит Nikkei.

В заявлении пресс-службы компании сказано, что Nissan обнародует планы по предполагаемой на 2019 год прибыли 14 мая, когда объявит об итогах 2018 года.

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