Экономический крах Украины Зеленского: это прогноз или это угрозы?

Киев, , 14:43 — REGNUM Украинские политические эксперты сегодня, 19 апреля, обсуждают предстоящие дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, а также представление последним своей команды, которое произошло накануне.

Так, экс-министр экономики Виктор Суслов напоминает, что представители команды действующего президента заявляют о том, что в случае победы Зеленского страну ждет экономический крах.

«Возможно, это прогнозы, возможно, и угрозы», — подчеркивает специалист.

«Зеленский, если победит на выборах, окажется во враждебном окружении. На кадровые изменения во власти, в том числе на перевыборы Рады, ему понадобится время. И, действительно, в этот переходный период представители прежней власти будут иметь все рычаги для того, чтобы с целью дискредитации вновь избранного президента обвалить гривну, спровоцировать дефолт, сорвать закупки газа на следующий сезон и заключение нового транзитного контракта, спровоцировать возобновление войны в Донбассе и т. д.», — продолжает свою мысль Суслов.

По мнению бывшего министра финансов, Зеленский просто обязан готовиться к такому развитию событий в случае своей победы.

«И обязан… жестко и однозначно предупредить всех должностных лиц об уголовной ответственности в случае совершения действий, направленных на подрыв украинской экономики и украинского государства», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что накануне нынешний министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что главными рисками для экономики Украины сейчас являются политическая неопределенность, а также макроэкономические риски.