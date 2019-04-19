Afreximbank выделит средства на разработку месторождений в Сьерра-Леоне

Фритаун, , 14:25 — REGNUM Африканский экспортно-импортный банк (Afreximbank) получил права на консалтинговую финансовую деятельность, а также полномочия генерального планирования в проекте разработки бокситных месторождений в Сьерра-Леоне общей оценочной стоимостью 130 миллионов сьерра-леонских леоне (около 14,4 тысяч долларов США). Эти полномочия банку передала компания Sierra Mineral Holdings 1 Limited (Vimetco), передает газета Mtanzania.

В соответствии с соглашением банка Afreximbank и компании Vimetco, подписанном на рабочем заседании, подготовленном президентом страны Джулиусом Маада Био, банк будет ответственным за распределение средств.

Церемония подписания соглашения состоялась параллельно с официальным заявлением о расширении проекта.

Открытие нового месторождения в Сьерра-Леоне запланировано на 2022 год, строительство начнется с 2020 года. На месторождении будет производиться добыча алюминия и тригидрата алюминия.