Таджикистан попросили определиться с топливно-индикативным балансом

Душанбе, , 14:00 — REGNUM Таджикистан должен будет ежегодно до 5 сентября составлять и предоставлять России топливно-индикативный баланс. То есть, сообщать какой объем нефтепродуктов, освобождаемых от уплаты таможенных пошлин, на следующий год запрашивается Таджикистаном у России.

Данный срок был определен и прописан в поправках, которые были внесены во время официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в РФ в соглашение о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов в Таджикистан. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщила «Азия-Плюс».

В поправках указывается, что предложения по формированию индикативных балансов Таджикистан должен будет отправлять правительству России до 5 сентября каждого текущего календарного года. А до 1 октября компетентные в данном вопросе органы обеих стран должны будут согласовать и подписать эти индикативные балансы. Также до 15 ноября ежегодно власти Таджикистана должны будут предоставлять российской стороне информацию о том, как были выполнены индикативные балансы за 9 месяцев, и о том, как они будут выполнены за текущий календарный год.

Изменения в объемы предоставляемых нефтепродуктов, освобожденных от уплаты таможенных пошлин, могут быть внесены странами до 20 августа. При этом подобные поправки должны быть обоснованы изменениями внутреннего потребления на территории Таджикистана.

В список предоставляемых Таджикистану Россией беспошлинных нефтепродуктов входит бензин, дизельное, авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы, кокс нефтяной.

Одобренные властями РФ поправки направлены на согласование и подписание в энергетические ведомства России и Таджикистана.

Напомним, что в соглашении, ранее подписанным двумя странами, сроки предоставления предложений по формированию индикативных балансов и их согласования прописаны не были.