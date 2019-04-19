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Компания Samsung BioLogics отметила свое восьмилетие

Экономика

В праздновании годовщины приняло участие 400 человек

Инчхон, Южная Корея, 19 апреля 2019, 14:01 — REGNUM  Южнокорейский контрактный производитель лекарственных препаратов для фармацевтических компаний Samsung BioLogics отметила свое восьмилетие, сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, празднование годовщины прошло в главном офисе компании, расположенном в районе Ёнсу-гу города Инчхон. В праздновании приняло участие 400 сотрудников компании.

«Наша компания занимает лидирующие позиции на мировом рынке среди организаций по контрактному производству лекарственных препаратов. Мы продолжим предоставлять комплексные услуги по производству био фармацевтических препаратов и повышать нашу конкурентоспособность. Мы постараемся добиться максимального одобрения и удовлетворения клиентов благодаря успешной реализации инновационных проектов в масштабах всего предприятия», — сообщил во время празднования глава компании Ким Тхэ Хан.

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