В Белоруссии заинтересовались опытом Газпромбанка в сфере ГЧП

Москва, , 13:52 — REGNUM Сегодня, 19 апреля, в Минске прошел семинар по государственно-частному партнерству (ГЧП), который провели эксперты и топ-менеджмент одного из крупнейших российских банков — Газпромбанка. Как сообщили в пресс-службе кредитного учреждения, послушать представителей одного из лидеров российского рынка ГЧП пришло более 50 человек — представители органов государственной власти, ряда белорусских компаний и финансовых организаций. Так, замминистра финансов Белоруссии Андрей Белковец в своем вступительном слове поблагодарил Газпромбанк за организацию семинара и отметил актуальность темы ГЧП для Белоруссии.

Такая популярность профильного мероприятия неудивительна. Инструменты ГЧП при финансировании крупных инвестиционных проектов, прежде всего инфраструктурных, последние годы набирают популярность за счет своей эффективности и гибкости при решении самых разных задач. В то же время их внедрение как в России, так и в странах СНГ в целом началось сравнительно недавно. Именно поэтому, пояснил замначальника департамента инфраструктурных проектов и ГЧП Газпромбанка Иван Потехин, требуется дополнительное продвижение инструментов государственно-частного партнерства и разъяснение того, как они работают на практике.

В ходе семинара в Минске его участники смогли получить теоретические и практические знания о новых механизмах сотрудничества государства и бизнеса, о том, как эффективно привлекать частные инвестиции в инфраструктурные проекты, а также познакомиться с лучшими примерами реализации ГЧП-проектов из практики Газпромбанка на территории России. Среди затронутых тем были не только довольно традиционные юридические и финансовые вопросы, но и подробный доклад о международном применении ГЧП и использовании этих инструментов в сфере информационных технологий.

«В своих семинарах мы пытаемся дать максимально полную картину того, где и как можно использовать принципы ГЧП, рассказать о том, почему это выгодно, поделиться своим обширным опытом, говоря об успехах и не умалчивая о подводных камнях и рисках», — рассказал Иван Потехин.

Ранее, в марте, Газпромбанк провел в Баку семинар, посвященный рассмотрению эффективных механизмов проектного и структурного финансирования и государственно-частного партнёрства в контексте развития инфраструктуры Азербайджана. До этого, в ноябре 2018 года, с заметным успехом прошел семинар в Ханты-Мансийском автономном округе. Его основной темой стало применение ГЧП в условиях, когда тому или иному региону требуется реализовать целый ряд схожих инфраструктурных проектов и необходимо типовое решение с тем, чтобы каждый раз не прорабатывать их с нуля.

«На сегодняшний день ГЧП является одним из лучших способов привлечения инвестиций в различные инфраструктурные проекты. Мы рады видеть быстрый рост интереса к этим инструментам со стороны стран СНГ и уверены, что Газпромбанк, один из признанных лидеров рынка, всегда сможет предложить своим клиентам наиболее эффективные решения в этой сфере», — говорит вице-президент — начальник департамента инфраструктурных проектов и ГЧП Газпромбанка Павел Бруссер.

По состоянию на начало этого года портфель инфраструктурных ГЧП-проектов Газпромбанка составлял порядка 150 миллиардов рублей уже предоставленных кредитов. С учетом всех подписанных банком обязательств эта цифра составляет около 200 миллиардов рублей.