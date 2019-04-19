Без российской нефти Украине тяжело: цены на бензин подскочат

Москва, , 13:50 — REGNUM Украина без российской нефти может обойтись, поскольку сырой нефти Россия не поставляла на Украину в больших объемах. В принципе Украина, как и с российским газом, выступала как транзитная территория. которая могла покупать энергоносители без поставочных контрактов. И данный запрет на поставки нефти серьезных проблем не создаст как для России, так и Украине, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Другое дело, если речь будет идти про остальные нефтепродукты. В этой связи другие страны могут существенно повысить цены, что определенно создадут проблемы для и экономики Украины. Та же самая Литва и Белоруссия объем поставок, которых в совокупности составляет порядка 50% могут резко повысить цены», — считает эксперт.

Бензин на Украине существенно повысится. По факту на данный момент как такового запрета на поставки энергоносителей со стороны России нет, вопрос лишь в получении особых разрешений, которые выдвинуло российское правительство.

«И если действительно для украинской экономики будет сложно без российских ресурсов, то они будут предпринимать шаги по урегулированию вопроса в отношении антироссийских санкции, которые они недавно ввели», — полагает Гасанов.

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Как сообщало ИА REGNUM, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков дал совет украинским нефтяникам: «Украине стоит начать закупать нефть у западных партнёров, а не у России, как они этого давно хотели».

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