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Названа прибыль авиакомпании Garuda за первый квартал 2019 года

Экономика

Финансовый директор индонезийской авиакомпании рассказал о чистой прибыли Garuda Indonesia Group

Названа прибыль авиакомпании Garuda за первый квартал 2019 года
Andrew Thomas
Boeing 737-86N авиакомпании Garuda Indonesia

Джакарта, 19 апреля 2019, 13:48 — REGNUM  Чистая прибыль индонезийской авиакомпании Garuda Indonesia Group за первый квартал 2019 года составила 19,7 млн долларов США. Об этом, как сообщает Antaranews, заявил финансовый директор авиакомпании Фуад Ризал.

По его словам, рост чистой прибыли соответствовал увеличению операционной прибыли компании на 11,9%.

«Позитивные результаты деятельности, достигнутые Garuda Indonesia Group в первом квартале 2019 года, неотделимы от приверженности авиакомпании улучшению бизнес-процессов и безопасности», — заявил Фуад Ризал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее авиакомпании Garuda отказалась от поставки 49 самолетов Boeing 737 Max 8, которые должны были быть отправлены в Индонезию американской компанией Boeing к 2020 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезийская авиакомпания Garuda продолжит заключать контракты с Boeing

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