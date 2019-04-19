Рабочие завода «Форд» в Ленобласти митинговали в защиту своих прав

Всеволожск, Ленинградская область, , 13:47 — REGNUM Рабочие автомобильного завода Ford во Всеволожском районе Ленинградской области в пятницу, 19 апреля, провели митинг на Юбилейной площади районного центра. Главным требованием митингующих стало участие представителей профсоюзов и трудового коллектива в переговорах с работодателем об условиях компенсаций увольняемым работникам предприятия, которое прекратит свою работу в июне 2019 года.

Об этом рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель профсоюза Михаил Сергеев. По его словам, на митинг пришли порядка 120 человек.

Собравшиеся, в частности, поддержали просьбу Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в адрес правительства России оказать содействие профсоюзам в защите прав и интересов работников предприятия и включении их в переговорный процесс с владельцами завода. Это, в том числе, поможет сохранить рабочие места на производственной площадке во Всеволожске, которая, как ожидается, перейдет к новым владельцам.

«Если это произойдет, появится серьезная надежда для людей вернуться в новом качестве к новому инвестору, но на свой завод. Потому что эта промплощадка для большинства людей — родная, очень удобная со всех точек зрения», — пояснил Сергеев.

Ранее сегодня ТАСС, со ссылкой на пресс-службу Ford и власти Ленобласти, сообщило, что более 85% сотрудников завода в Ленобласти согласились участвовать в программе добровольного увольнения с выплатой компенсации: по данным чиновников, заявления уже написали 800 человек. Прием заявлений завершится 22 апреля. По этой программе увольняемым выплачиваются от 5,5 до 12-месячных окладов, в зависимости от стажа работы. В то же время профсоюзы требуют выплаты всем сокращаемым 24-х месячных окладов, как это принято для работников Ford в странах ЕС.

Комментируя эти сообщения, Михаил Сергеев заявил: «Трудно было ожидать, чтобы люди отказались даже от этого. Так или иначе, к концу июня они свои рабочие места потеряют. Поскольку каких-то шагов навстречу нашим требованиям от руководства глобального «Форда» мы так и не дождались, как и помощи от властей в организации прямых переговоров с работодателями, <…> людей винить в этом нельзя. Они берут то, что можно взять».

Представитель профсоюза также рассказал, что с 25 апреля на заводе Ford во Всеволожске будет объявлен плановый перерыв в работе. Предприятие возобновит работу 13 мая с тем, чтобы окончательно остановить конвейер в конце июня.

Сергеев отметил, что накануне Первомая представители трудового коллектива завода обратились к профсоюзам Санкт-Петербурга, Ленобласти и России с просьбой о том, чтобы на первомайских акциях были представлены плакаты в поддержку рабочих завода «Форд» во Всеволожске. Сами активисты также примут участия в акциях 1 мая в Петербурге и Ленобласти.

Председатель профсоюза «Форд» также добавил, что моральное состояние рабочих закрываемого завода весьма тяжелое. «Люди очень подавлены. Неверие ни в кого и ни во что имеет массовый характер», — сказал Михаил Сергеев.

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Напомним, 27 марта компания Ford Sollers объявила о предстоящем закрытии трех своих заводов в России — двух в Татарии и одного в Ленобласти — и полном уходе марки Ford с рынка новых легковых автомобилей в РФ. Продолжит работу лишь один завод в Елабуге, выпускающий коммерческие машины Ford Transit. Производство легковых машин марки Ford в России будет полностью остановлено к концу июня 2019 года.

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