За четыре года товарооборот Киргизии с Китаем вырос в 1,6 раза

Бишкек, , 13:29 — REGNUM Объем товарооборота между Киргизией и Китаем в период с 2014 по 2018 годы вырос на 60%. Об этом заявил министр экономики Олег Панкратов на заседании группы «Киргизия — СУАР КНР».

По словам высокопоставленного чиновника, за это время экспорт киргизстанской продукции в КНР увеличился на 90%, а импорта китайских товаров в Киргизию — на 60%.

Глава минэкономики отметил, что доля Китая в товарообороте республики составляет 30%. При этом в Китай экспортируется 3,5% киргизстанской продукции, а доля китайских товаров в импортных поставках Киргизии достигает 39,6%.

«Растет спрос китайских потребителей на здоровую и качественную пищу. В связи с чем, считаем, что сотрудничество в данном направлении может быть взаимовыгодным для обеих сторон. Но, прежде всего, необходимо продолжить работу по заключению соглашений по поставкам отдельных видов сельхозтоваров и продуктов питания из Киргизии в КНР», — подчеркнул он.

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Также Олег Панкратов акцентировал внимание на том, что Киргизия принимает участие в сопряжении китайского проекта «Экономического пояса Шелкового пути» с Евразийским экономическим союзом.

«Хотелось бы предложить китайским друзьям рассмотреть возможность строительства индустриально-торгово-логистического комплекса на территории СЭЗ «Нарын» близ киргизско-китайской границы. Такой комплекс будет реализовать задачу по становлению Киргизии как регионального бизнес-центра, так и торгового, и логистического хаба Азии, который в дальнейшем будет продвигать свою продукцию на рынки ЕАЭС и ЕС», — подытожил министр.

ИА REGNUM напоминает, что согласно данным национального статистического комитета, объем взаимной торговли Китая и Киргизии в 2018 году составил порядка $2 млрд (128,1 млрд рублей по текущему курсу).

Из них более $1,9 млрд (свыше 121,7 млрд рублей) пришлось на долю импорта, а $61,2 млн (3,9 млрд рублей) — на долю экспорта. Объем импорта, по сравнению с показателями 2017 года, вырос на 30%, а экспорт снизился на 38%.

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